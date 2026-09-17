La fin d'une ère à Chelsea et Strasbourg
Bye-bye . C’était annoncé et c’est maintenant officiel, Todd Boehly et Mark Walter ont vendu leurs parts à la société de capital-investissement Clearlake Capital , comme l’ont annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi les clubs de Chelsea et de Strasbourg.
Selon les médias anglais, « des fractures » seraient apparues entre les actionnaires et auraient ainsi mené Boehly et Walter à vendre leurs parts.…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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