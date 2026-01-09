La filouterie d'un joueur de l'AC Milan pour faire rater un penalty à son adversaire

La filouterie d'un joueur de l'AC Milan pour faire rater un penalty à son adversaire

Il y a ceux qui les arrêtent et ceux qui les sabotent. Ce jeudi soir, alors que l’AC Milan venait de se voir siffler un penalty litigieux dans le temps additionnel face au Genoa, Strahinja Pavlovic a profité d’un moment de flottement général – Mike Maignan occupé à plaider sa cause, l’arbitre ailleurs – pour s’avancer vers le point de penalty et le labourer allègrement.

Une technique bien connue sur les terrains

La technique s’est révélée efficace : quatre coups de pied du gauche, deux du droit et Nicolae Stanciu envoie sa frappe dans les tribunes. Milan reste sur un match nul et Pavlovic écope d’un carton jaune. …

CM pour SOFOOT.com