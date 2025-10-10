La FIFA veut chambouler la Coupe du monde

Invité de l’assemblée générale de Club européens de football (EFC) ce jeudi, Gianni Infantino, président de la FIFA, en a profité pour évoquer quelques projets en réflexion au sein de la plus haute instance du football. Et parmi ceux-ci, le changement de calendrier des Coupes du monde, qui seraient déplacées en hiver pour certaines éditions. « Il ne s’agit pas seulement d’une Coupe du monde, c’est une réflexion générale, a posé le chauve, dans des propos rapportés par L’Équipe . Même pour jouer dans certains pays européens en juillet, il fait extrêmement chaud. Le meilleur mois pour jouer au football, juin, n’est pas très utilisé en Europe. Je pense que nous avons besoin d’une réflexion plus globale sur ce que nous voulons faire. » …

AB pour SOFOOT.com