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La FIFA valide les dates de la prochaine CAN 2027, mais un flou demeure
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 11:54

La FIFA valide les dates de la prochaine CAN 2027, mais un flou demeure

La FIFA valide les dates de la prochaine CAN 2027, mais un flou demeure

Alors que le suspense autour du vainqueur de la CAN 2025 est toujours présent, les dates de la Coupe d’Afrique des nations 2027 ont été validées par la FIFA. Son Conseil, réuni à Vancouver pour son congrès annuel de ce jeudi, a validé les dates du 19 juin au 17 juillet pour la prochaine édition.

Des dates, mais aussi des doutes sur les pays hôtes

Bien que le triptyque Kenya, Ouganda et Tanzanie reste pour le moment les hôtes de la compétition, un possible changement de destination est envisagé. En effet, la construction des stades qui accueilleront les nations africaines a pris du retard .…

EM pour SOFOOT.com

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