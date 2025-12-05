Angers propose-t-il le meilleur football de toute la Ligue 1 ?

Roberto De Zerbi est formel : depuis le début de la saison, bien que 12e au classement, Angers est l’équipe de Ligue 1 à proposer le meilleur jeu du championnat de France. On a vérifié les propos de l’entraîneur de l’OM, et le coquin est assez proche de la réalité.

→ Une utilisation rentable du ballon

Hot take contre les adeptes du tiki-taka , des attaques placées et du jeu de position : avoir souvent le ballon ne veut pas dire bien jouer au football. C’est particulièrement valable pour Angers, qui cette saison a pris la très bonne habitude de rentabiliser au max son utilisation. Pour preuve, elle est le cancre du championnat de France en matière de possession de balle, avec une moyenne de 39% sur les 14 premières rencontres de championnat. Pendant 13 d’entre elles, les Angevins ne l’ont pas eue. Sauf contre Brest, le 28 septembre dernier, où ils ont montré que cette maîtrise du cuir ne leur convenait pas, avec une défaite 0-2 à Raymond-Kopa avec 57% de possession de balle. À l’inverse, cette stat folle signifie surtout que le SCO gagne pour l’instant exclusivement en laissant la balle à son adversaire. Et c’est bien là toutes les caractéristiques du jeu de Dujeux : pas de fioritures, des transitions rapides à la récupération du ballon vers les ailiers Yassine Belkhdim et Amine Sbaï, ainsi qu’une option de profondeur avec le jeune et séduisant Sidiki Cherif.

→ Un entraîneur qui porte bien son nom de famille

Derrière tout ce beau monde, il y a un entraîneur dont le patronyme n’a rien d’un hasard. Il allait forcément de soi que le SCO d’Alexandre produit Dujeux (rires dans la salle), sous la baguette du technicien de 49 ans, aux 405 matchs pros entre Châteauroux, Ajaccio et Tours. Adjoint de Gérald Baticle puis d’Abdel Bouhazama, Dujeux a repris les commandes de l’équipe angevine en mars 2023, n’empêchant pas la descente du club à l’issue d’une saison catastrophique, mais le faisant remonter dès l’année suivante et le maintenant la saison dernière à la faveur d’une honorable 14 e place. « C’était un mec qui ne faisait pas de bruit, Alex. Un mec sérieux, poli, très discipliné. Un vrai latéral droit dans un 4-4-2 » , nous confiait à propos du joueur Armando Ferreira, son ancien coéquipier de la Berrichonne. Du terrain au banc, le dispositif a changé (il fait évoluer son équipe dans un 4-2-3-1 construit autour du tandem algérien Himad Abdelli-Haris Belkebla), pas la mentalité.

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com