La FIFA songe à des coups d’envoi plus tardifs pour le Mondial 2026
information fournie par So Foot 02/10/2025 à 17:24

Vos nuits blanches auront enfin une bonne excuse.

Selon Sky Sports, la FIFA envisage de décaler certains coups d’envoi de matchs de la Coupe du monde 2026 au-delà de minuit, heure française. En cause, les chaleurs suffocantes de l’été nord-américain, déjà pointées du doigt lors du dernier Mondial des clubs, quand Enzo Fernández s’était plaint de vertiges ou Luis Enrique avait pesté contre des matchs disputés en plein cagnard. Un malaise partagé aussi par des spectateurs, dénonçant des conditions dangereuses et de nombreux malaises en tribunes.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
