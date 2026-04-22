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La FIFA se rachète une conscience en plantant des arbres
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 19:15

La FIFA se rachète une conscience en plantant des arbres

La FIFA se rachète une conscience en plantant des arbres

Le 21 avril, c’était la journée mondiale de la créativité et de l’innovation. Mais la FIFA était visiblement plus inspirée le lendemain, avec la journée de la Terre puisqu’elle a annoncé soutenir des projets de reboisement et de plantation d’arbres dans les 16 villes hôtes de la Coupe du monde.

En collaboration avec l’Arbor Day Foundation, la FIFA, dirigée par Gianni Infantino, compte laisser un héritage environnemental après le passage de milliers de supporters au Mexique, Canada et États-Unis. Enfin, le passage de ceux qui auront les ressources financières pour s’y rendre… Le reboisement devrait couvrir 800 hectares et, puisque le football reste son langage, la FIFA illustre ça en indiquant que cela équivaut à 1000 terrains de football.

EA pour SOFOOT.com

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