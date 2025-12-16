La FIFA interpellée sur « l’exclusion » des personnes en situation de handicap à la Coupe du monde
À chaque jour son scandale.
La billetterie de la Coupe du monde 2026 accumule les polémiques. Toujours au sujet du prix très élevés des billets, le réseau Football Supporters Europe a dénoncé ce mardi les hausses de tarifs pour les personnes en situation de handicap et l’obligation de paiement de l’accompagnateur dans un courrier envoyé à Gianni Infantino et dévoilé par L’Équipe . Avec à la clé un risque « d’exclusion ». …
CM pour SOFOOT.com
