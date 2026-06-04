La FIFA interdit les bouteilles d'eau dans les stades

« J’adore l’eau, dans 20-30 ans y en aura plus. » Si JCVD parlait des stades de la Coupe du monde 2026, on peut dire qu’il a eu le compas dans l’oeil. La FIFA nous a offert un beau rétropédalage dont elle a le secret concernant les bouteilles d’eau dans les enceintes du Mondial.

Comme le révèle The Athletic , alors que la FIFA avait indiqué il y a trois semaines dans son « code de conduite du stade » que les bouteilles en plastique « pourraient être emmenées dans l’enceinte du stade » , l’instance mondiale a finalement indiqué que son règlement avait été réadapté.…

OC pour SOFOOT.com