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La FIFA interdit les bouteilles d'eau dans les stades
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 09:51

La FIFA interdit les bouteilles d'eau dans les stades

La FIFA interdit les bouteilles d'eau dans les stades

« J’adore l’eau, dans 20-30 ans y en aura plus. » Si JCVD parlait des stades de la Coupe du monde 2026, on peut dire qu’il a eu le compas dans l’oeil. La FIFA nous a offert un beau rétropédalage dont elle a le secret concernant les bouteilles d’eau dans les enceintes du Mondial.

Comme le révèle The Athletic , alors que la FIFA avait indiqué il y a trois semaines dans son « code de conduite du stade  » que les bouteilles en plastique « pourraient être emmenées dans l’enceinte du stade » , l’instance mondiale a finalement indiqué que son règlement avait été réadapté.…

OC pour SOFOOT.com

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