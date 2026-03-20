La FIFA impose une règle pour les sélections féminines

Fifa rime avec fémininisme, c’est bien connu. La FIFA impose aux équipes nationales féminines d’avoir une sélectionneuse ou une adjointe pour le Mondial 2027. L’instance du foot imposent la présence d’au moins deux femmes dans le staff de chaque équipes . Cette mesure a été approuvée pendant une réunion du conseil de la FIFA ce jeudi, rapporte le Telegraph . L’association stipule que la croissance rapide du football féminin doit s’accompagner d’une représentation accrue des femmes aux postes techniques.

La règle entre en vigueur pour la coupe du monde des moins de 20 ans, prévue en Pologne en septembre, mais aussi pour le Mondial 2027 au Brésil. Les compétitions de clubs de la FIFA devront également valider l’accord. Douze des 32 pays participants à la compétition en 2023 étaient dirigés par des femmes.…

UL pour SOFOOT.com