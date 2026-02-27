Emmanuel Grégoire : « La valeur du Parc des Princes, c’est entre 0 et 1 milliard d’euros »

Emmanuel Grégoire : « La valeur du Parc des Princes, c’est entre 0 et 1 milliard d’euros »

Dans la course aux municipales, le candidat socialiste pour Paris, Emmanuel Grégoire, détaille son projet pour le Parc des Princes, qu’il est ouvert à vendre au Paris Saint-Germain sous certaines conditions et à un certain prix. L’ancien premier adjoint d’Anne Hidalgo parle aussi de ses différentes amours pour Bordeaux, Lens, l’OM, Arsenal (oui, oui tout ça) et du joueur très moyen qu’il était. Entretien avec un footix qui s’assume.

Vous pouvez citer trois joueurs du PSG, vous ?

Non, mais c’est une blague ! Je peux citer toute l’équipe : Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes……

Propos recueillis par Clément Gavard, à Paris pour SOFOOT.com