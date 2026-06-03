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La FIFA accusée de refourguer ses places en douce
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 18:42

La FIFA accusée de refourguer ses places en douce

La FIFA accusée de refourguer ses places en douce

Les fourberies de Gianni continuent. Après la tourmente autour de leurs prix délirants, les billets pour les matchs de la Coupe du monde sont encore au centre de l’attention. Selon The Times , la FIFA se servirait de plateformes non-officielles pour revendre des tickets . Le docteur en économie à l’université de Boston, Florian Ederer, a en effet constaté une apparition massive de places sur le site de revente SeatGeek pour la rencontre entre le Cap-Vert et l’Arabie saoudite le 27 juin à Houston.

I believe we now have evidence of FIFA's World Cup ticketing shell game: FIFA is colluding with third-party resale platforms for its own supply management. Look at this SeatGeek map (secondary market!) for Saudi Arabia vs Cape Verde. The circled areas are not random single… pic.twitter.com/qcqrp2SDa0…

OC pour SOFOOT.com

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