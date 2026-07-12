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La FIFA a tranché sur l'égalisation anglaise
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 14:54

La FIFA a tranché sur l'égalisation anglaise

La FIFA a tranché sur l'égalisation anglaise

L’encre n’a pas finit de couler. Après les protestations norvégiennes concernant l’égalisation anglaise, la FIFA a fini par trancher ce dimanche concernant le heurt d’un câble par le ballon du match ou non.

Le capteur du ballon n’indique aucun pic

Au cœur des débats depuis le début de la compétition, les capteurs inclus dans les ballons de match ont de nouveau fait parler d’eux. Déjà utilisés par la FIFA pour justifier le but refusé à la Croatie en fin de rencontre face au Portugal (2-1), l’instance du football mondial s’est de nouveau appuyée sur ces capteurs pour trancher sur l’égalisation gate .…

LB pour SOFOOT.com

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