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La fierté des Sénégalais après la présentation du trophée
information fournie par So Foot 28/03/2026 à 23:55

La fierté des Sénégalais après la présentation du trophée

La fierté des Sénégalais après la présentation du trophée

Fiers comme des champions. Quelques jours après avoir vu la CAF leur retirer juridiquement leur titre de champions d’Afrique, les joueurs du Sénégal ont présenté leur trophée au Stade de France , quelques minutes avant de battre le Pérou en match amical. Une communion avec leur public particulièrement bienvenue pour les Lions de la Teranga. « C’est une énorme fierté parce que c’est un trophée qu’on est parti chercher tous ensemble , savourait Edouard Mendy après coup. Pouvoir communier avec toute cette foule qui est venue au Stade de France, avec une majorité de Sénégalais bien sûr, mais des amoureux de ballon rond, amoureux de football, amateurs de football et de célébration de ce sport, c’était une belle communion, une belle célébration. »

« On se sentira toujours champions d’Afrique »

Le gardien n’était pas le seul à se réjouir de cette journée de fête à Saint-Denis . « Ils sont venus communier avec nous, ils sont venus pousser leur équipe. Ils sont venus et nous ont montré encore la fierté d’être Sénégalais , enchaînait Krépin Diatta à propos des nombreux supporters venus au stade. On se sentira toujours champions d’Afrique, ça personne ne pourra nous l’enlever. Le monde entier a vu que le Sénégal a fait un très, très bon tournoi, on avait comme objectif de remporter ce trophée continental. »

TB pour SOFOOT.com

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