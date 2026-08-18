La FFF valide l'accession de Tours en Nationale 1

La fin de la bataille ? Alors que l’Union Foot de Touraine a engagé un bras de fer avec les instances du football français pour son intégration au championnat de National 1 (ex-N2), l e Comex de la FFF a accédé à la requête du club tourangeau .

Un candidat à la repêche

Le club dans lequel a investi Zinedine Zidane en décembre 2025 devrait ainsi bien jouer en quatrième division pour la saison 2026-2027. Réuni ce mardi , le Comex a ainsi tranché en faveur de l’UFT, deuxième de son groupe de National 3 la saison dernière et qui estimait qu’il aurait dû être repêché à la place du Canet pour remplacer numériquement Bordeaux. Reste désormais à savoir dans quel groupe Tours sera reversé. …

LB pour SOFOOT.com