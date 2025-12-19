Scott McTominay vient au secours de Manchester United
Sans rancune.
C’est un cas parmi d’autres : celui d’un ancien joueur de United, désormais épanoui loin de Cottonopolis. Depuis son départ, Scott McTominay a littéralement fait exploser sa trajectoire de carrière. Longtemps perçu comme un milieu rugueux et prometteur du royaume, l’Écossais a finalement décidé de quitter son club formateur pour vivre la dolce vita à Naples à l’été 2024. Un choix plus que payant : dès sa première saison, il est sacré meilleur joueur de Serie A et remporte le Scudetto avec les Azzurri .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
