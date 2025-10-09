 Aller au contenu principal
La FFF lance son ciné club
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 14:43

En cette rentrée 2025, la Fédération Française de football fait son cinéma avec le lancement des « Jeudis ciné de la FFF ». Chaque mois, dans l’auditorium de son siège à Paris (15e arrondissement), elle va organiser la projection d’un film sur le thème du football (fiction, documentaire, biopic ou ancien match…).

L’objectif ? Proposer un rendez-vous convivial et culturel autour du cinéma et du football, en présence d’acteurs, de réalisateurs ou d’ancien(ne)s joueurs et joueuses Ouvertes à toutes et tous sous réserve de places disponibles, ces séances seront gratuites. Et le public pourra à l’issue de la projection échanger avec les principaux intéressés.…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
