La FFF et le Stade de Reims réagissent aux incidents racistes lors du match contre l'OM

La FFF et le Stade de Reims ont réagi ce mardi, via un communiqué, aux incidents racistes survenus lors de la rencontre de Coupe Nike féminine U18 entre le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille , dimanche, comme relayé par So Foot en début de semaine.

❌Alors que les quarts de finale de Gambardella féminine se déroulaient ce dimanche, le match opposant le Stade de Reims à l’Olympique de Marseille a été interrompu dix minutes en fin de rencontre à cause d’insultes racistes proférées par certains supporters présents dans les… pic.twitter.com/LR8Az13Mwz…

CT pour SOFOOT.com