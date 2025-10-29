La FFF écrit à la ministre pour que la finale de la Coupe se joue à Saint-Denis

Saint-Denis, ton univers impitoyable.

Philippe Diallo est un président embarrassé. Le boss de la FFF doit trouver une solution pour que la finale de la Coupe de France puisse se jouer le 23 mai prochain au Stade de France . Problème, les lignes B et D du RER , déterminantes pour accéder à l’enceinte, seront à l’arrêt lors de ce week-end en raison de travaux. Il espère trouver un appui auprès de la nouvelle ministre des Sports, Marina Ferrari , à qui il a officiellement écrit. « Une telle interruption de ces deux axes majeurs compromettrait directement l’accès au stade et rendrait matériellement impossible l’accueil du public » , souligne Philippe Diallo dans une lettre diffusée par l’AFP.…

QB pour SOFOOT.com