La FFF dénonce une agression de la Colombie au Mondial U17
Mauvais perdants.
Victorieuse de la Colombie en 16 es de finale de la Coupe du monde U17 (2-0) , l’équipe de France a vécu une fin de match ahurissante. Dans une vidéo publiée sur L’Équipe, on y voit l’attaquant de Troyes Christ Batola se faire courser par toute l’équipe colombienne pendant que le kiné de l’équipe de France se fait frapper par plusieurs joueurs adverses dans le rond central.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
