La FFF annonce un partenariat avec le ministère de l'Intérieur pour protéger les arbitres

Une manière d’annoncer la reconversion de Nicolas Pallois ?

La Fédération française de football (FFF) a annoncé ce jeudi un futur partenariat avec le ministère de l’Intérieur et la police nationale afin de mieux protéger les arbitres amateurs et professionnels , davantage menacés sur et en dehors des terrains. Les violences sur les pelouses de football se sont démultipliées ces dernières semaines entre les joueurs mais également envers les arbitres, à l’instar de la rixe survenue lors d’un match entre Dammarie-les-Lys et Meaux le 9 février. En Ligue 1, Jérémy Stinat arbitre lors de la rencontre entre l’OM et Auxerre avait été victime de menaces, tandis que Paulo Fonseca; entraîneur de Lyon, s’était montré particulièrement menaçant à l’encontre de Benoît Millot.…

LB pour SOFOOT.com