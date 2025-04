information fournie par So Foot • 18/04/2025 à 17:49

La FFF annonce le départ de Landry Chauvin, entraîneur des U18

Au revoir le Chauvinisme .

La Fédération Française de Football a officialisé dans un communiqué le départ de Landry Chauvin . Aux manettes des U18 cette saison après avoir trimballé son expertise chez les U19 et les U20, l’ex-coach de Sedan, Nantes et Brest était aussi formateur en chef pour le BEFF (brevet d’entraîneur formateur de football), tout en gardant un œil attentif sur les centres de formation et les sections élite des clubs pros , dans le cadre du Programme de performance fédéral.…

EG pour SOFOOT.com