La FFF à la recherche de diffuseurs pour la Coupe de France
La Coupe budgétaire.
Ce vendredi, la Fédération française de football (FFF) a lancé un appel d’offres pour diffuser les quatre prochaines éditions de la Coupe de France, selon L’Équipe . Ce n’est pas nouveau, la compétition connaît une baisse d’intérêt depuis plusieurs années, alors du côté des potentiels diffuseurs, ça ne bouscule pas au portillon.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer