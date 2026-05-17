Heart of Midlothian dénonce des agressions sur la pelouse du Celtic

Heart of Midlothian dénonce des agressions sur la pelouse du Celtic

Le match du week-end continue de faire couler de l’encre. Alors que le Heart of Midlothian, club d’Edimbourg, a vu son rêve d’exfiltrer le titre de champion d’Ecosse de Glasgow pour la première fois depuis 1985 s’écrouler dans les dernières minutes sur la pelouse du Celtic , l’après-match a été marqué par un envahissement de terrain.

🎙️ "This is bedlam!" There was a pitch invasion after Celtic sealed their win over Hearts to claim the Premiership title ⤵️ pic.twitter.com/ktrHAF2SSl…

TB pour SOFOOT.com