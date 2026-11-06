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La femme de Luis Enrique est une grande tacticienne
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 17:41

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La femme de Luis Enrique est une grande tacticienne

La femme de Luis Enrique est une grande tacticienne

Quand est-ce que Luis Enrique s’est rendu compte que son équipe marchait comme sur des roulettes ? Quand il a gagné la première Ligue des champions ? Quand ils ont réalisé le back-to-back ? Quand ils ont battu toute la Premier League ? Ou peut-être quand son équipe en a mis quatre en seize minutes à Villarreal ? Non, rien de tout ça. Quand sa femme, Elena Cullell, a fait une remarque très pertinente sur le jeu du PSG.

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