La femme de Luis Enrique est une grande tacticienne
Quand est-ce que Luis Enrique s’est rendu compte que son équipe marchait comme sur des roulettes ? Quand il a gagné la première Ligue des champions ? Quand ils ont réalisé le back-to-back ? Quand ils ont battu toute la Premier League ? Ou peut-être quand son équipe en a mis quatre en seize minutes à Villarreal ? Non, rien de tout ça. Quand sa femme, Elena Cullell, a fait une remarque très pertinente sur le jeu du PSG.
Embed t.co…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer