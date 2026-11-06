L'avis tranché de Zidane sur le positionnement de Zaïre-Emery

Un milieu de terrain en défense, quelle drôle d’idée ! Warren Zaïre-Emery s’est beaucoup illustré comme latéral ces derniers mois au PSG. Pour autant, Zinédine Zidane le considère comme un milieu . Le sélectionneur de l’équipe de France s’est montré clair sur le sujet vendredi face à la presse : « Je ne vois pas du tout Warren Zaïre-Emery arrière droit . Il est bien au milieu de terrain, on n’est pas en club. Quand je sélectionne un joueur, je veux le voir dans sa position. »

« Ce que je veux qu’il fasse, c’est qu’il soit lui même, qu’il fasse comme dans son club. Le seul truc, c’est de le faire au milieu » , ajoute Zizou, tout en répétant qu’il « aime beaucoup » le protégé de Luis Enrique. Touché à l’adducteur en septembre , WZE aura l’occasion de découvrir la méthode Zidane lors de ce rassemblement.…

QB pour SOFOOT.com