La femme d’Areola s’en prend aux entraîneurs de West Ham

Lanceuse d’alerte. Quand un footballeur souffre, c’est tout l’entourage qui en pâtit, et Marion Areola l’a bien fait savoir en bombardant sa story Instagram de compils d’Alphonse et de photos de lui avec ses trophées sur des musiques larmoyantes de Hans Zimmer, dimanche soir, après la relégation de West Ham en Championship.

Une descente aux enfers en trois ans

Le gardien français a pourtant bel et bien fait partie du naufrage 20 matchs de Premier League au compteur cette saison, pour la bagatelle de 37 buts encaissés , excusez du peu. Mais sa femme a préféré ciblé les deux entraîneurs des Hammers durant l’exercice, Graham Potter et Nuno Espírito Santo.…

EL pour SOFOOT.com