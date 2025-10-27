 Aller au contenu principal
La fédération turque sanctionne des centaines d’arbitres suite à des paris sportifs
information fournie par So Foot 27/10/2025 à 14:46

Action, réaction.

Dans une déclaration face à la presse ce lundi, la fédération turque de football (TFF) a annoncé que plusieurs centaines d’arbitres ont parié illégalement sur des matchs . İbrahim Hacıosmanoğlu, président de la fédération, a révélé que « 371 arbitres possèdent des comptes de paris, et 152 parient activement », dont 22 évoluent au niveau national. Dix des arbitres incriminés ont effectué plus de 10 000 paris, et quarante-deux ont parié sur plus de 1 000 rencontres.…

CDB pour SOFOOT.com

