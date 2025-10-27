La fédération turque sanctionne des centaines d’arbitres suite à des paris sportifs
Action, réaction.
Dans une déclaration face à la presse ce lundi, la fédération turque de football (TFF) a annoncé que plusieurs centaines d’arbitres ont parié illégalement sur des matchs . İbrahim Hacıosmanoğlu, président de la fédération, a révélé que « 371 arbitres possèdent des comptes de paris, et 152 parient activement », dont 22 évoluent au niveau national. Dix des arbitres incriminés ont effectué plus de 10 000 paris, et quarante-deux ont parié sur plus de 1 000 rencontres.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer