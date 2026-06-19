La Fédération iranienne va porter plainte auprès de la FIFA
Des conditions de préparation à géopolitique variable. La Fédération iranienne de football va porter plainte auprès de la FIFA, en raison des « restrictions » qui sont « imposées » à son équipe pendant le Mondial 2026 , l’empêchant selon elle d’aborder sereinement son prochain match contre la Belgique à Los Angeles (dimanche, 21 heures), a annoncé un responsable de la sélection ce jeudi auprès de l’AFP.
Le principe d’égalité bafoué
Cette plainte intervient alors que des membres du staff de la Team Melli n’avaient pas obtenu de visa, que l’équipe n’a pu arriver « qu’un jour avant le match » contre la Nouvelle-Zélande (2-2) au lieu de deux et était rentrée aussitôt à Tijuana, dans son camp de base mexicain.…
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