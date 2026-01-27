 Aller au contenu principal
La Fédération espagnole tranche sur le lieu de la finale du Mondial 2030
information fournie par So Foot 27/01/2026 à 09:13

Tout pour sa finale. Il avait déjà annoncé qu’elle « sera la meilleure Coupe du Monde de l’histoire », ce mardi, Rafael Louzan, président de la Fédération espagnole de football remet une pièce dans la machine en s’avançant d’un cran : « La finale aura lieu ici », tranche-t-il selon des propos relayés par Marca , en parlant de la Coupe du monde 2030.

55% du poids de la candidature

Une déclaration lâchée en marge d’un gala de la presse sportive (sans toutefois préciser de stade) qui dénote avec la prudence habituelle du dirigeant. Jusqu’ici, Louzan se montrait surtout confiant, il avait rappelé que « l’Espagne assumait 55 % du poids de la candidature » en décembre .

CM pour SOFOOT.com

