information fournie par So Foot • 10/12/2024 à 17:34

La fédération burkinabaise éteint la polémique autour d’Alban Lafont

Halte aux fake news.

Accusé depuis plusieurs jours par un média local de faire des avances financières, par l’intermédiaire de son entourage, à la fédération du Burkina Faso pour porter les couleurs de la sélection, Alban Lafont (25 ans) a reçu le soutien de la FBF ce mardi par l’intermédiaire d’un démenti officiel publié sur son site : « La FBF déplore les affirmations sans fondement et les supputations qui fusent et qui portent atteinte à son image, à celle d’Alban Lafont et de sa famille […] Le Comité exécutif tient à rassurer l’opinion que le joueur Alban Lafont n’a jamais exigé une quelconque somme d’argent pour intégrer l’équipe nationale. La FBF affirme également n’avoir jamais conditionné l’intégration du joueur par une quelconque proposition financière » indique le communiqué.…

FG pour SOFOOT.com