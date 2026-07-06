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La Fédération belge en remet une couche sur la FIFA après l'affaire Balogun
information fournie par So Foot 06/07/2026 à 17:16

La Fédération belge en remet une couche sur la FIFA après l'affaire Balogun

La Fédération belge en remet une couche sur la FIFA après l'affaire Balogun

Un scénario à la Netflix, version bureaucratie sportive. Ce lundi, la fédération belge (RBFA) a publié un nouveau communiqué pour tenter de faire la lumière sur l’imbroglio Balogun. En effet, dans sa lettre ouverte, la RBFA dit vouloir « expliquer publiquement les évènements de ces dernières heures ». Problème : ils sont complètement dans le flou, faute de réponse de la FIFA.

Plus de son, plus d’image

Face à l’insistance des Belges, la FIFA a visiblement opté pour la stratégie de l’autruche . La fédération explique avoir réclamé à la FIFA une copie de la décision, le détail de la procédure suivie, et « avoir exposé sa position concernant la réglementation applicable ».

EM pour SOFOOT.com

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