La Fédé norvégienne reversera les bénéfices du match contre Israël à des associations caritatives
Le monde du football continue, petit à petit, à prendre position sur Gaza.
La présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klavenæss, a indiqué ce mardi à NRK que les bénéfices du match de qualification pour la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et Israël, le 11 octobre prochain, seraient reversés à une « organisation humanitaire qui sauve des vies à Gaza ». …
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
