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La Fed devrait relever ses taux la semaine prochaine après la publication du rapport sur l'inflation
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 14:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les opérateurs ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt à court terme par la Réserve fédérale lors de sa réunion de la semaine prochaine, à la suite de la publication des derniers chiffres de l'inflation.

L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis, hors énergie et alimentation, un indicateur clé des pressions sous-jacentes sur les prix, a progressé de 0,3 % le mois dernier par rapport au mois précédent, selon le Bureau des statistiques du travail, soit plus que les 0,2 % anticipés par les économistes. Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité d'environ 85 % d'une hausse d'un quart de point lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre environ 70 % avant la publication du rapport.

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