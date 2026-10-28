La Fed devrait faire preuve d'ouverture d'esprit face au “caractère transitoire” de l'inflation provoquée par un choc d'offre, déclare M. Bessent à CNBC

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La Réserve fédérale devrait tenir compte du caractère transitoire des chocs d'offre et de l'inflation qu'ils engendrent, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor Scott Bessent à CNBC.

“Je pense qu’elle devrait faire preuve d’ouverture d’esprit quant au caractère transitoire des chocs d’offre”, a déclaré M. Bessent environ deux heures après que la Fed a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, tout en laissant entendre que de nouvelles hausses pourraient s’avérer nécessaires en fonction de l’évolution de l’inflation. La Fed avait relevé ses taux d’un quart de point de pourcentage le mois dernier.

Invité à évaluer la Fed sous la direction de Kevin Warsh, nommé à sa tête par le président Donald Trump en début d’année, M. Bessent a déclaré: “Je pense que le président Warsh a pris un excellent départ, et comme je le dis souvent, j’ai une grande confiance en lui, mais surtout, le président a une grande confiance en sa capacité à trouver le juste équilibre entre le double mandat de la Fed – le plein emploi et la maîtrise de l’inflation – et je pense qu’il continue de s’en acquitter.”