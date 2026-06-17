La Fed de New York maintient ses taux inchangés. Trump déclare : « C'est bon. Peu importe. »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Trump)

Le président Donald Trump a exprimé mercredi sa confiance envers le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, après que le nouveau dirigeant de la banque centrale eut conclu sa première réunion de fixation des taux par la décision de les maintenir inchangés et publié des projections indiquant que près de la moitié des responsables de la banque centrale américaine estiment qu'une hausse des taux sera nécessaire cette année.

« Ça va. Peu importe », a déclaré Trump en France, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la décision de la Fed de maintenir les taux d'intérêt inchangés.

Trump avait critiqué à plusieurs reprises le prédécesseur de Warsh, Jerome Powell, le qualifiant notamment d’« idiot » et de « crétin », entre autres, pour ne pas avoir baissé les taux. Trump estime que la banque centrale devrait réduire les coûts d’emprunt afin de soutenir le marché immobilier, de stimuler l’économie et de réduire le coût des emprunts publics.

Mais mercredi, Trump n’a pas tenu de propos similaires à l’égard de Warsh, dont il a déclaré qu’il semblait sortir tout droit d’une agence de casting pour ce rôle.

« Cela pourrait arriver », a déclaré Trump, interrogé sur la possibilité d’une hausse des taux. « C’est difficile à croire. Cela ne fait que freiner le pays et c’est tellement, tellement inhabituel. Mais nous avons quelqu’un de très compétent à ce poste en ce moment, donc je m’en remets à ce qu’il souhaite. »

De son côté, M. Warsh, lors d’une conférence de presse qui a suivi la décision, a refusé de s’exprimer sur l’orientation que pourraient prendre les taux.

Il a également refusé de dire s’il s’était entretenu avec le président depuis sa prise de fonction à la Fed le mois dernier, bien qu’il ait précisé avoir rencontré à plusieurs reprises le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

« Donc, en ce qui concerne le président, je n’ai rien à vous dire », a déclaré Warsh. « Quant au secrétaire au Trésor, il a publié des photos de nos petits-déjeuners, donc… Je ne pense pas pouvoir nier que la longue tradition au sein de la banque centrale veut que le président de la Fed et le secrétaire au Trésor se rencontrent chaque semaine. Je crois que nous en avons déjà eu trois jusqu’à présent. Je crois qu’il est à l’étranger cette semaine, ce sera donc une exception à la règle. »

Lors de son audition de confirmation, M. Warsh a déclaré aux législateurs qu’il comptait coopérer étroitement avec l’administration sur les questions ne relevant pas de la politique monétaire.