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On connaît les quatre clubs qui participeront aux play-offs de D1 féminine
information fournie par So Foot 23/04/2026 à 11:35

On connaît les quatre clubs qui participeront aux play-offs de D1 féminine

On connaît les quatre clubs qui participeront aux play-offs de D1 féminine

La belle histoire continue. Encore en D2 il y a deux ans, le FC Nantes est assurément LA surprise de cette saison de Première Ligue. Après leur victoire face à l’Olympique de Marseille de Corinne Diacre ce mercredi soir (2-0), les Canaris, valident leur quatrième place au classement et, avec elle, leur participation aux play-offs pour le titre final .

On l'aime ce groupe ! 💛💚#OnEstNantes pic.twitter.com/bJivl2XX5p…

JD pour SOFOOT.com

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