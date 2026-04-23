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Facundo Medina sait que les Marseillais ont « fait les cons » à Lorient et accepte la punition
information fournie par So Foot 23/04/2026 à 11:25

Facundo Medina sait que les Marseillais ont « fait les cons » à Lorient et accepte la punition

Facundo Medina sait que les Marseillais ont « fait les cons » à Lorient et accepte la punition

Les mauvais élèves ont toujours de bonnes excuses. Dans une longue interview accordée à RMC Sport , Facundo Medina est revenu sur les récentes punitions infligées aux joueurs marseillais cette semaine après leur défaite à Lorient (2-0) samedi dernier.

« Après ce match, on a la punition et la sanction qu’on mérite ! On est Marseille et on ne peut pas accepter cette attitude » , reconnait Medina après avoir passé trois nuits à la Commanderie . Forcément, tout le monde n’a pas accepté ça avec entrain, sinon ce ne serait pas une punition. Un point de vue que relaie l’Argentin : « Est-ce que c’était la seule option ou le bon moment pour faire ça, je ne sais pas… Je veux bien également me mettre à la place des coéquipiers qui étaient en sélection récemment, qui n’ont pas vu les enfants et la famille, qui ensuite partent à Marbella et qui enchaînent maintenant loin de la maison, donc ça joue sur l’humeur, il peut y avoir un peu de tristesse mais il faut garder la bonne ambiance. On doit l’accepter. Ce sont les sacrifices du football de haut niveau. »

AR pour SOFOOT.com

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