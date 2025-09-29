La famille Lukaku endeuillée
Triste nouvelle pour la famille Lukaku.
L’ancien attaquant et international zaïrois Roger Lukaku est décédé ce lundi, à l’âge de 58 ans . Il était le père de l’attaquant Romelu évoluant au Napoli, et de Jordan, ancien de la Lazio désormais sans club. Débutant sa carrière à l’Africa Sports en Côte d’Ivoire en 1987, Papa Lukaku a évolué pratiquement toute sa carrière en Belgique. Passant par les clubs de Boom, Seraing, Germinal Ekeren, Malines et Ostende, avec au total 61 buts inscrits en 180 matchs de championnat belge.…
