La DTA revient sur deux situations litigieuses du week-end en Ligue 1
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 14:04

La DTA revient sur deux situations litigieuses du week-end en Ligue 1

La DTA revient sur deux situations litigieuses du week-end en Ligue 1

Mises au point.

Comme chaque semaine, la FFF publie le débrief de la DTA sur certaines situations litigieuses du week-end. Elle s’est d’abord arrêtée sur le but refusé à Youssef El-Arabi lors d’OM-Nantes, considérant que la position de hors-jeu de l’attaquant était bien « sanctionnable » étant donné qu’il « prend une part active au jeu ».

CM pour SOFOOT.com

