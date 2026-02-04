Didier Deschamps : « Face aux médias, je me répète un peu »

Sans langue de bois. Didier Deschamps au festival du journalisme sportif de Laval, c’était quelque chose. Alors qu’il a affiché son soutien à son capitaine Kylian Mbappé face aux journalistes présents, la sortie mayennaise du sélectionneur des Bleus a été un franc succès selon la presse locale. Un bain de foule revigorant avant le programme du mois de mars.

DD, ce grand habitué de la presse

Interrogé sur son rapport aux médias, l’ancien coach de l’OM n’a pas flanché. Comme le rapporte Le Figaro , Didier Deschamps a déclaré n’avoir aucun souci avec la critique , allant même jusqu’à se comparer à ses homologues. En effet, il n’a pas manqué de souligner que l’équipe de France était plutôt ouverte à la presse , en prenant l’exemple des listes des joueurs sélectionnés qui s’organise autour d’une annonce publique ouverte aux médias tandis que d’autres passent par des communiqués.…

SW pour SOFOOT.com