Zoumana Camara dénonce encore les privilèges accordés à Saint-Étienne

Une nouvelle pièce dans le jukebox. Depuis le début de la saison, Zoumana Camara se plaint du supposé traitement de faveur accordé par le diffuseur beIN Sports à Saint-Étienne , le club où il a été formé et a évolué durant cinq saisons. En novembre dernier, l’entraîneur de Montpellier avait déjà demandé à ce qu’il y ait « une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures », avant de se faire reprendre par Florent Houzot, directeur de la rédaction et des programmes de la chaîne franco-qatarienne, qui avait estimé que cela faisait partie de la liberté du diffuseur et que « les plus fortes audiences se font avec Saint-Étienne, un club historique, très populaire, avec un stade plein lorsqu’il joue à domicile » .

TM pour SOFOOT.com