La drôle de scène entre Unai Emery et Youri Tielemans
Le groupe vit bien. Dans le temps additionnel du match entre Fenerbahçe et Aston Villa (0-1) ce jeudi soir , Youri Tielemans est appelé à sortir pour céder sa place à George Hemmings. Scène insolite : Unai Emery bouscule l’international belge tandis que celui-ci lui tend la main.
Selon 7 sur 7 , la raison de cette altercation serait la réaction de l’ancien Monégasque lorsqu’il a appris qu’il terminerait le match sur le banc . Agacé, le milieu de terrain aurait montré son mécontentement.…
SW pour SOFOOT.com
