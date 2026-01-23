 Aller au contenu principal
La drôle de scène entre Unai Emery et Youri Tielemans
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 10:44

La drôle de scène entre Unai Emery et Youri Tielemans

La drôle de scène entre Unai Emery et Youri Tielemans

Le groupe vit bien. Dans le temps additionnel du match entre Fenerbahçe et Aston Villa (0-1) ce jeudi soir , Youri Tielemans est appelé à sortir pour céder sa place à George Hemmings. Scène insolite : Unai Emery bouscule l’international belge tandis que celui-ci lui tend la main.

Selon 7 sur 7 , la raison de cette altercation serait la réaction de l’ancien Monégasque lorsqu’il a appris qu’il terminerait le match sur le banc . Agacé, le milieu de terrain aurait montré son mécontentement.…

SW pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank