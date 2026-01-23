La drôle de scène entre Unai Emery et Youri Tielemans

Le groupe vit bien. Dans le temps additionnel du match entre Fenerbahçe et Aston Villa (0-1) ce jeudi soir , Youri Tielemans est appelé à sortir pour céder sa place à George Hemmings. Scène insolite : Unai Emery bouscule l’international belge tandis que celui-ci lui tend la main.

Selon 7 sur 7 , la raison de cette altercation serait la réaction de l’ancien Monégasque lorsqu’il a appris qu’il terminerait le match sur le banc . Agacé, le milieu de terrain aurait montré son mécontentement.…

SW pour SOFOOT.com