La drôle de méthode d'un attaquant de Cruzeiro pour marquer plus de buts
Les bons comptes font les bons amis.
Une méthode pour booster son nombre de buts ? On connaissait les séances vidéo, les exercices à répétition devant la cage, les préparateurs mentaux… mais Kaio Jorge, attaquant de Cruzeiro, peut se targuer d’une méthode bien plus astucieuse : une prime à la passe décisive. …
