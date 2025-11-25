 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La drôle de méthode d'un attaquant de Cruzeiro pour marquer plus de buts
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 10:42

La drôle de méthode d'un attaquant de Cruzeiro pour marquer plus de buts

La drôle de méthode d'un attaquant de Cruzeiro pour marquer plus de buts

Les bons comptes font les bons amis.

Une méthode pour booster son nombre de buts ? On connaissait les séances vidéo, les exercices à répétition devant la cage, les préparateurs mentaux… mais Kaio Jorge, attaquant de Cruzeiro, peut se targuer d’une méthode bien plus astucieuse : une prime à la passe décisive.

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank