La double relégation pour Leicester
Les renards retrouvent leur terrier. Un mois presque jour pour jour après l’annonce de la relégation de l’équipe masculine en League One, l’équipe féminine de Leicester a également été reléguée en WSL 2 après leur défaite lors du barrage de relégation face à Charlton (0-0, 2 TAB 1).
WE ARE WSL 💥 COME ONNNNN#cafc pic.twitter.com/IDta7BVREt…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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