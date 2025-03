La DNCG publie le bilan chaotique de Bordeaux lors de la saison 2023-2024

L’art de vivre au-dessus de ses moyens.

On comprend mieux pourquoi les Girondins ont été placé en redressement judiciaire l’été dernier. La DNCG (Direction nationale de contrôle et de gestion) a publié ce mardi ses rapports sur la saison 2023/2024 , alors que les Bordelais du controversé Gérard Lopez étaient encore en Ligue 2. Eh bien le constat est sans appel, c’est hors-norme. 50,8 millions d’euros : c’est le déficit d’exploitation (différence entre les recettes et dépenses) affiché par le club à l’issue de la saison 2023-2024. En prenant en compte tous les paramètres, les pertes nettes s’élèvent à 55,4 millions d’euros. Le rapport informe que dans l’Hexagone seul le Paris Saint-Germain fait pire , Ligue 1 et Ligue 2 confondus, avec 60 millions d’euros de pertes.…

QT pour SOFOOT.com