La direction de Lens a choqué Toppmöller

Les Dino sont familiers des extinctions brutales. Pour Toppmöller, ce n’était pas à cause d’une météorite, mais de sa direction. Son départ a été annoncé le 15 septembre, alors qu’il était arrivé à Lens dans l’été. Dans le podcast Spielmacher, il explique que la situation s’est dégradée lors que le club a demandé que son adjoint Nelson Morgado soit évincé. « J’étais abasourdi » , confie le coach, dont l’adjoint était considéré par la direction comme un « facteur de perturbation » , « en conflit avec trop de personnes » .

Le club a voulu convaincre Dino Toppmöller que le départ de son adjoint était la meilleure solution, mais l’intéressé est resté ferme. « Si je devais enfreindre certaines valeurs , j’acceptais de risquer de perdre mon poste. Pour moi, il n’était pas question de me séparer de quelqu’un qui n’avait rien accompli d’extraordinaire , affirme-t-il. Si j’avais constaté une faute grave, je n’aurais évidemment pas pu la tolérer. Mais ce n’était tout simplement pas le cas. Il est important que je puisse encore me regarder dans le miroir aujourd’hui. » …

QB pour SOFOOT.com