La dernière émouvante et victorieuse de Gallardo avec River Plate
information fournie par So Foot 27/02/2026 à 13:52

La dernière émouvante et victorieuse de Gallardo avec River Plate

La dernière émouvante et victorieuse de Gallardo avec River Plate

Partir en héros. Comme annoncé plus tôt dans la semaine, Marcelo Gallardo laisse de nouveau sa place sur le banc de River Plate. Et pour son dernier match avec El Millonario , le coach argentin a reçu un super cadeau d’adieu, quelque chose qu’il n’avait pas vu depuis un bon moment : la victoire (3-1).

Après trois défaites de suite (12 depuis le début de la saison), les joueurs de La Banda Roja se sont dépassés pour prendre le meilleur sur Banfield. Un p’tit but et ça repart : après avoir mené avant de se faire rattraper, les hommes de Gallardo en ont collé deux autres aux visiteurs.

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
