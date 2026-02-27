Pourquoi on n'en peut plus des Real Madrid-Manchester City en Ligue des champions

Mouais, on repassera pour la surprise. En huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid aura le plaisir (ou le supplice) de défier Manchester City . Ce sera la 17 e fois que les Merengues et les Skyblues s’affrontent en C1, et la 5 e fois de suite en phase finale , soit un record. Vous avez dit redondant ?

Cette saison, les deux écuries ont déjà donné lieu à une joute remportée par les hommes de Pep Guardiola à Madrid (1-2) en phase de ligue. Cet avant-goût de huitième de finale avait notamment contribué à mettre sous pression Xabi Alonso, qui aura tenu à la tête du Real Madrid jusqu’au 12 janvier dernier. Alvaro Arbeloa aura donc pour tâche d’évincer ce mauvais souvenir.…

SW pour SOFOOT.com