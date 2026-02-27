Des nouvelles de Roberto De Zerbi

Chômage = temps libre, en même temps. Pendant que le reste de l’Europe s’excitait (ou pas) sur les barrages de Ligue des champions, la Lombardie accueillait Roberto De Zerbi et Pep Guardiola, rapporte le Giornale di Brescia . Les deux entraîneurs – qui se sont liés d’amitié lors du passage de De Zerbi à Brighton (2022-2024) – se sont effectivement retrouvés à Brescia, ville natale de RDZ.

🇮🇹🇪🇸 Roberto De Zerbi and Pep Guardiola met up in Italy. 🤝 Guardiola spent a total of 3 days in Brescia; watching football, meeting old friends, shopping and dining out. 📸 Giornale de Brescia pic.twitter.com/TzSopCUGcz…

AB pour SOFOOT.com